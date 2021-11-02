Почти 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 развернуто в России

Доля свободного коечного фонда достаточно низка

В российских больницах к настоящему времени организовано 299 тысяч койкомест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов.

Эксперт отметил, что динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, однако система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением.

Чуланов подчеркнул, что доля коечного фонда свободного достаточно низка, сообщает РИА Новости.

Преградой коронавирусу станет достаточный уровень коллективного иммунитета. Когда он будет достигнут, пандемия сойдет на нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

От связанных с коронавирусом заболеваний за время с начала пандемии умерли более 5 миллионов пациентов.

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