ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 развернуто в России

11:17
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Доля свободного коечного фонда достаточно низка

В российских больницах к настоящему времени организовано 299 тысяч койкомест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов.
Мишустин оценил сложность ситуации с коронавирусом

Эксперт отметил, что динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, однако система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением.

Чуланов подчеркнул, что доля коечного фонда свободного достаточно низка, сообщает РИА Новости.

Преградой коронавирусу станет достаточный уровень коллективного иммунитета. Когда он будет достигнут, пандемия сойдет на нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

От связанных с коронавирусом заболеваний за время с начала пандемии умерли более 5 миллионов пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.