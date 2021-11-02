В Минздраве оценили ход вакцинации от коронавируса

В некоторых регионах привито уже почти 70% населения

В ряде российских регионов вакцинацию от коронавирусной инфекции прошло уже почти 70% населения. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов.

Эксперт отметил неоднородность хода вакцинации в России: в то время как некоторые субъекты Федерации достигли уровня почти 70%, есть регионы, в которых привито менее 30% жителей.

В целом в России привито немногим более 50 млн человек, что пока недостаточно для формирования надежного популяционного иммунитета.

Первичную вакцинацию рекомендуется проводить двухкомпонентными препаратами, уточнил Чуланов. С этой точки зрения однофазный "Спутник Лайт" лучше применять для ревакцинации либо вакцинации людей, ранее переболевших коронавирусом, цитирует специалиста РИА Новости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отметил, что в стране продолжается рост числа пациентов с коронавирусом, требующих госпитализации. Увеличивается и количество тяжелых случаев заболевания из-за распространения штамма "дельта". Мурашко подчеркнул, что во многих случаях избежать госпитализации позволяет своевременная вакцинация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram