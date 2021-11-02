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Портсигар и велосипед: что дарят Зеленскому на посту президента

11:16
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Особенно не скупится на презенты президент Турции

Издание "Вести" опубликовало отчет о посещении экспозиции фонда президентов Украины. Выяснилось, что за два с половиной года на посту Владимир Зеленский получил 285 подарков.
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Отмечается, что больше всего подарков президенты получают на инаугурацию. Так, президент США презентовал Зеленскому портсигар, лидер Венгрии - статуэтку гусара, президент Эстонии - велосипед Ampler (на велосипеде ездил герой Зеленского в фильме "Слуга народа").

"Это - электровелосипед, в его документах указано, что на таком можно проехать до 70 км", - уточнила завотделом поиска и учета документов фонда Оксана Бойко.

Также среди подарков украинскому президенту выделяются молитвенный коврик от посла Пакистана, запонки от главы МИД Грузии, белая ладья в виде дракона от главы диппредставительства Таиланда, памятная монета от президента Литвы, изготовленная из стекла модель автобуса от посла Филиппин.

Как уточнили в фонде, много презентов от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: здесь и стеклянная ваза, и металлическая тарель, и галстук.

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