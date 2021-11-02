В России выявили 39008 новых случаев коронавируса

Скончались 1178 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39008 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1178 человек, выздоровели 30905 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5736. В Московской области за сутки заболели 2893 человека, в Санкт-Петербурге - 3066.

За весь период пандемии в стране выявлено 8593200 случаев инфекции. Умер 240871 пациент. Выздоровел 7412631 человек.

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