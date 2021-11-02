"Спутник" признали словом года в России

Его стали использовать в девять раза чаще, чем раньше
Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года "спутник".
В 2021 году слово "спутник" стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше, сообщили в пресс-службе вуза. Это связано с названием отечественной вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - объяснил собеседник ТАСС.
Также в топ-5 самых используемых слов в 2021 году вошли: "Афганистан", "Северный поток – 2", "перепись" и "импичмент". Большой рост показали слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram