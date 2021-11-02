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Сергунина рассказала о программе акции "Ночь искусств" в Москве

11:36
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Мероприятие проведут в столице 4 и 5 ноября

Ежегодную акцию "Ночь искусств" проведут в столице 4 и 5 ноября. В ней примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Участники акции подготовили театральные, музыкальные и выставочные проекты — более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки.

Заммэра подчеркнула, что технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Присоединиться к столичной программе “Ночи искусств” смогут жители самых разных городов России.

Основной площадкой в столице, откуда будут транслироваться мероприятия "Ночи искусств", станет Новый Манеж. Здесь разместится театральное пространство "Арт-платформа". Откроет акцию музыкальная программа для всей семьи, также зрители увидят шоу, перформансы и работы будущих резидентов пространства.

Еще одну яркую премьеру подготовил Музей Москвы. Зрителей ждет презентация мультимедийного проекта Solaris.

Ознакомиться с полной афишей мероприятий и выбрать трансляцию можно будет с 3 ноября на официальном сайте проекта.

Ранее Сергунина рассказала, что в Москве до конца 2021 года пройдет 179 мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского. Мероприятия в честь памятной даты проводятся в Москве с начала года, однако основная часть программы запланирована на осень: лекции, паблик-токи, экскурсии, выставки, кинопоказы.

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