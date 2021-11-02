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Энергопотребление в России выросло в октябре

13:35
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Среднемесячная температура воздуха составила 4,8 °C

Как сообщается в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы, в октябре 2021 года в России выросло потребление электроэнергии.
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"Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в октябре 2021 года составило 92,9 млрд кВт/ч, что на 6,5 % больше объема потребления за октябрь 2020 года. Потребление электроэнергии в октябре 2021 года в целом по России составило 94,4 млрд кВт/ч, что на 6,4 % больше аналогичного показателя 2020 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в октябре несли тепловые электростанции. Их выработка составила 51,5 млрд кВт/ч (на 18,6 % больше, чем в октябре 2020 года).

"Среднемесячная температура воздуха в октябре текущего года по ЕЭС России составила 4,8 °C что на 1,3 °C ниже аналогичного показателя 2020 года", - также говорится в сообщении.

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