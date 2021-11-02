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В Москве за 11 лет открылись 1150 новых промышленных предприятий

11:51
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Экономика города получила 8,5 миллиарда рублей

В Москве за последние 11 лет зарегистрировались и начали свою деятельность 1 150 новых промышленных предприятий.

Благодаря этому в столице появились более 42 тысячи новых рабочих мест, а экономика города получила 8,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего новых организаций открылось в сферах радиоэлектроники, приборостроения и медицины, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.

Власти Москвы оказывают всестороннюю поддержку новым предприятиям: от помощи с подбором земельных участков до налоговых льгот. Кроме того, если производство имеет стратегическое значение для города, то Москва готова заключить офсетный контракт и гарантировать сбыт продукции в течение определенного времени.

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