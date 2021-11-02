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Москалькова предложила научить молодежь безопасному использованию соцсетей

11:55
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Рекомендации по безопасному использованию интернета нужны также родителям и учителям

В России следует разработать рекомендации по безопасному использованию интернета, в том числе социальных сетей, для родителей учеников и учителей. Такое мнение во вторник, 2 ноября, высказала уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова.
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Омбудсмен отметила, что "Интернет, конечно, это прогресс, это возможность". Однако Всемирная паутина также несет в себе вызовы, и угрозы, с которыми необходимо "познакомить нашу молодежь и минимизировать возможность последствий".

Наряду с этим Москалькова выступила за разработку обучающих программ по правам человека для школ и вузов. По ее словам, крайне важно воспитывать уважение к правам человека с молодых лет, хотя далеко не во всех высших учебных заведениях преподают такой предмет, а в школах подобной дисциплины нет вообще.

Москалькова также предложила расширять практику создания молодежных советов при органах власти, "чтобы диалог между государством и институтами гражданского общества был неформальным, активным и перспективным", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопросами безопасности детей в интернете озабочен весь мир, решение проблемы ищут все страны. При этом есть люди, которые думают только о собственной наживе, поэтому необходимо обезопасить несовершеннолетних.

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