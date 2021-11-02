Московские врачи вылечили еще 6359 пациентов с COVID-19

За сутки госпитализированы 1568 человек

От коронавируса в Москве поправились еще 6359 человек, сообщили во вторник в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице вылечились уже 1 605 363 пациента.

"В Москве выявлено 5736 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1568 человек, скончались 98 пациентов. На ИВЛ находятся 767 человек", - сказано в сообщении оперштаба.

Там также напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку (информация о ней представлена здесь) можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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