В МВД отчитались о ходе борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации

Во втором полугодии возбуждено более 500 дел

В России органами Министерства внутренних дел за второе полугодие 2021 года было возбуждено 503 уголовных дела о фальсификации документов, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет об изготовлении и распространении фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, медицинских справок с отводами от вакцинации и прочих документов.

Во втором полугодии было установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. Наряду с этим по инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов, сообщает РИА Новости.

В прокуратуре Москвы ранее рассказали, какая ответственность грозит людям, приобретающим поддельные сертификаты о вакцинации.

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