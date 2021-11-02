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Власти Турции закрыли Босфор и Дарданеллы

12:27
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Могут возникнуть проблемы с поставками зерна и нефти

Власти Турции временно закрыли проливы Босфор и Дарданеллы для транзитных судов из-за сильного тумана.

Плотный туман окутал Стамбул сегодня ночью. Движение в проливах закрыто в обоих направлениях, пишет РИА Новости. Оно восстановится, когда туман ослабнет.

Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного.

Кроме того, Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана, уточнило агентство "Интерфакс".

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