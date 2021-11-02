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Овдовевший Прохор Шаляпин потерял близкого друга

12:17
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Ранее умерла жена певца

Прохора Шаляпина продолжают преследовать несчастья - на этот певец потерял друга.

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В своем инстаграме Шаляпин рассказал о гибели своего близкого друга Дмитрия Соколова. Ему было всего 37 лет.

"Как жаль, что вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать", - написал Шаляпин, приложив реквизиты для помощи семье друга.

В конце сентября Прохор Шаляпин сообщил о смерти своей жены Татьяны Дэвис. Он поженились всего за 2 месяца до ее гибели. Дэвис умерла от коронавируса, который подхватила на свадьбе с Шаляпином.

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