В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов

С данными преступлениями ведется непримиримая борьба
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами во вторник, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, с ней ведется непримиримая борьба. Об этом пишет ТАСС.
"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы", - сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются весьма позитивно.
Ранее в московском диппредставительстве Евросоюза сообщили, что ЕС ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации.
До этого в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. Фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. Мошенники предлагают одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.
За второе полугодие 2021 года в России органами Министерства внутренних дел было возбуждено 503 уголовных дела о фальсификации документов, связанных с коронавирусной инфекцией. Установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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