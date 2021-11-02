ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов

12:25
  • вторник
  • 02 ноября 2021

С данными преступлениями ведется непримиримая борьба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами во вторник, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, с ней ведется непримиримая борьба. Об этом пишет ТАСС.
В Москве поймали распространителя поддельных сертификатов о вакцинации

"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются весьма позитивно.

Ранее в московском диппредставительстве Евросоюза сообщили, что ЕС ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации.

До этого в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. Фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. Мошенники предлагают одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

За второе полугодие 2021 года в России органами Министерства внутренних дел было возбуждено 503 уголовных дела о фальсификации документов, связанных с коронавирусной инфекцией. Установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сертификат о вакцинации от коронавируса
Сертификат о вакцинации от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.