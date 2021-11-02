В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов

С данными преступлениями ведется непримиримая борьба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами во вторник, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, с ней ведется непримиримая борьба. Об этом пишет ТАСС.

"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются наши правоохранительные органы", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются весьма позитивно.

Ранее в московском диппредставительстве Евросоюза сообщили, что ЕС ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации.

До этого в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца. Фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. Мошенники предлагают одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

За второе полугодие 2021 года в России органами Министерства внутренних дел было возбуждено 503 уголовных дела о фальсификации документов, связанных с коронавирусной инфекцией. Установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида.

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