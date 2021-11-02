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Песков прокомментировал слухи о продлении нерабочих дней до Нового года

12:35
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Ранее ограничения продлили в Новгородской области

В Кремле призвали не верить слухам о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября вплоть до Нового года.
Названы три условия для продления нерабочих дней в Москве

Нужно ориентироваться на официальную информацию, а она указывает на то, что на федеральном уровне режим нерабочих дней установлен до 7 ноября включительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вместе с тем, власти регионов обладают особыми полномочиями самостоятельно принимать решение в контексте своего субъект в зависимости от эпидемиологической ситуации.

План действий изложен в указе президента Владимира Путина, напомнил спикер Кремля.

Ранее стало известно, что власти Новгородской области продлили режим нерабочих дней после 7 ноября еще на одну неделю.

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