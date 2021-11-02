ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили исполнение поручения Путина по газу

12:35
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением

Российская сторона выполняет поручение президента России Владимира Путина относительно увеличения газа в европейских хранилищах "Газпрома". Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Германии попросили ускорить запуск "Северного потока - 2"

По словам представителя Кремля, поручение исполняется даже с превышением обязательств перед европейскими контрагентами. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе, подчеркнул Песков.

До 8 ноября работы по закачке газа в хранилища продолжатся, хотя еще 29 октября был достигнут плановый уровень оперативного резерва в 72,6 миллиарда кубометров, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ– в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это сделать сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России.

На этом фоне стоимость голубого топлива пошла вниз после поступательного роста цен ранее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.