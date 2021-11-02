В Кремле оценили исполнение поручения Путина по газу

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением

Российская сторона выполняет поручение президента России Владимира Путина относительно увеличения газа в европейских хранилищах "Газпрома". Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, поручение исполняется даже с превышением обязательств перед европейскими контрагентами. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе, подчеркнул Песков.

До 8 ноября работы по закачке газа в хранилища продолжатся, хотя еще 29 октября был достигнут плановый уровень оперативного резерва в 72,6 миллиарда кубометров, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ– в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это сделать сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России.

На этом фоне стоимость голубого топлива пошла вниз после поступательного роста цен ранее.

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