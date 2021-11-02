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Возле больницы в центре Кабула произошли два взрыва

12:44
  • вторник
  • 02 ноября 2021

После этого завязалась перестрелка

В центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана прогремели два взрыва, передает канал Tolo News.
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Уточняется, что в квартале Вазир-Акбар-Хан, (там также располагаются иностранные дипмиссии) произошла перестрелка между нападавшими и боевиками запрещенного в России радикального движения "Талибан".

Стало известно, что первый взрыв произошел возле входа в больницу, второй - в ее окрестностях. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Больница имени Мухаммада Дауд-хана принадлежит Министерству обороны Афганистана.

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