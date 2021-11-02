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Песков призвал не тратить время на вбросы о перемещениях военных России

12:55
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Публикации о перемещениях российских военных якобы на границе с Украиной являются некачественными вбросами

Публикации иностранных средств массовой информации о перемещениях российских военных якобы на границе с Украиной являются некачественными вбросами. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подчеркнул, что "само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время" на подобные вбросы. В частности, авторы таких публикаций заявляют о военных России на границе с Украиной, а сами показывают белорусскую границу.

Песков отметил, что перемещение российской военной техники или армейских подразделений по собственной территории государства является исключительно его делом.

Пресс-секретарь президента также указал, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности. Однако в свете "достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран" российская сторона будет и впредь принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее 2 ноября в СМИ появились утверждения, будто Россия перебросила танки к границам Украины. В качестве доказательства журналисты привели спутниковые фотоснимки, сделанные в районе Ельни Смоленской области, которая граничит с Белоруссией, а не с Украиной.

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