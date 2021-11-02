Зеленский ввел новые санкции против России

В черный список попали более 140 физических и 50 юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России.

Соответствующие указы опубликован на сайте главы государства. В общей сложности четырьмя документами введены санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.

Ранее Зеленский поручил проработать запрет на гастроли для российских артистов. Соответствующая петиция набрала достаточное количество голосов для рассмотрения. Автором петиции стал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. По его мнению, российские артисты "не несут никакой культуры", поэтому украинцы не нуждаются в их концертах.

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