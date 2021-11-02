В Москве открылся итоговый форум Общественной палаты

Владимир Путин направил участникам "Сообщества" приветствие

Итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой России, открылся сегодня в Гостином дворе в Москве. Участникам направил приветствие Владимир Путин.

Президент отметил, что на мероприятии предстоит рассмотреть широкий круг общественно значимых задач и выработать единые подходы к их решению. Среди главных тем - взаимодействие общества и власти, реализация национальных проектов, а также развитие здравоохранения и волонтёрского движения, поддержка медицинской отрасли и населения в период пандемии. Форум объединяет представителей общественности, некоммерческих организаций и органов государственной власти.

"Вместе с ними мы можем обсудить при необходимости и законодательные инициативы, о них сегодня уже говорилось очень много. Меры поддержки для некоммерческого сектора, меры поддержки для волонтёрского движения, обязательное страхование, например, жизни и здоровья волонтеров. Инициатив очень много", - сказала Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram