Лукашенко хочет провести переговоры с Путиным в онлайн-режиме

Россия пока не давала соответствующего анонса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры", - сказал Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал "Пул первого".
Официальных комментариев с российской стороны пока нет.
Ранее белорусский президент заявил, что Минск и Москва готовы к жестким действиям в ответ на милитаризацию у западных границ. Лукашенко пообещал действовать жестко, невзирая на критику со стороны других государств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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