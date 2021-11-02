Лукашенко хочет провести переговоры с Путиным в онлайн-режиме

Россия пока не давала соответствующего анонса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры", - сказал Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал "Пул первого".

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.

Ранее белорусский президент заявил, что Минск и Москва готовы к жестким действиям в ответ на милитаризацию у западных границ. Лукашенко пообещал действовать жестко, невзирая на критику со стороны других государств.

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