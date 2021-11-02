Семья и поклонники простились с диктором Игорем Кирилловым

Траурная церемония прошла на Новодевичьем кладбище

В Москве простились с Игорем Кирилловым. Легендарного диктора, одного из самых узнаваемых ведущих советского телевидения, не стало в минувшую субботу. Ему было 89 лет. Траурная церемония прошла на Новодевичьем кладбище.

Игорь Леонидович начал работать на телевидении в 1957 году. Он рассказывал о самых важных событиях в стране. Именно Кириллов сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полёте в космос Юрия Гагарина. Его голос ассоциировался у жителей с Парадами Победы на Красной площади. Более 20 лет он вёл программу "Время". Игорь Леонидович не раз получал высокие государственные награды. Он стал человеком-эпохой и примером для нескольких поколений журналистов.

"Кириллов был мудрым человеком, делал правильные выборы и принимал верные решения, никогда не поощрял конфликтные ситуации", - рассказал диктор Евгений Кочергин.

"С ним всегда можно было поговорить, найти общий язык. Он принадлежал к той категории людей, которые, если понимали, что неправильно поступают, просят прощение, а это великое качество", - вспомнила коллега диктора Ангелина Вовк.

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