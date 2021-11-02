В Подмосковье девочку изъяли из семьи из-за селфи в ванне

Классный руководитель сочла фотографию слишком откровенной

В Подмосковье 14-летнюю девочку изъяли из семьи в детский дом из-за откроенной фотографии.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Девочка сделала селфи в ванной, укутавшись в полотенце, и отправила фото своему однокласснику. Друг школьницы выложил это фото в соцсети, и снимок привлек внимание классного руководителя.

Педагог рассказала о снимке несовершеннолетней социальным службам, и девочку забрали в детдом прямо из школы.

Благодаря вмешательству общественников и СМИ, девочку спустя неделю вернули в семью. Прокуратура начала проверку. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в ведомстве.

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