В России отложили переход на новые правила выдачи медсправок для водителей

Они начнут действовать с 1 марта

Министерство здравоохранения России отсрочило вступление в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей. Это следует из проекта ведомственного приказа.

Согласно документу, в приказе "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств" следует заменить в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" словами "с 1 марта 2022 года".

Новые правила предусматривают проведение в рамках медицинского освидетельствования лабораторных исследований в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в МВД рассказали, что графики сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами в период нерабочих дней могут быть изменены. Кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.

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