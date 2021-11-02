В России отложили переход на новые правила выдачи медсправок для водителей

Они начнут действовать с 1 марта
Министерство здравоохранения России отсрочило вступление в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей. Это следует из проекта ведомственного приказа.
Согласно документу, в приказе "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств" следует заменить в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" словами "с 1 марта 2022 года".
Новые правила предусматривают проведение в рамках медицинского освидетельствования лабораторных исследований в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в МВД рассказали, что графики сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средствами в период нерабочих дней могут быть изменены. Кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram