Ивану Сафронову добавили обвинение

Он мог передать политологу Демури Воронину информацию по Сирии

Адвокат Иван Павлов сообщил, что в окончательном обвинении по делу о госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову добавили новый эпизод.

"Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился еще один: по версии следствия в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии", - приводит слова Павлова "Интерфакс".

Уточняется, что Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов. Политолог был арестован в Москве по делу о госизмене в феврале 2021 года.

Ранее стало известно, что расследование дела Сафронова завершено. Сейчас защита знакомится с материалами. После этого дело отправится в прокуратуру.

Сафронов останется под арестом до 7 января 2022 года.

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