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СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД

14:00
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Мужчина убил полковника из-за долга

Следственный комитет показал кадры допроса подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева.
Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

60-летний житель Подмосковья признал свою вину и заявил, что убил Новосельцева из-за долга, который не смог вернуть. Ранее telegram-канал "112" сообщил, что подозреваемый в августе 2020 года взял в долг крупную сумму у дочери бывшего замглавы ГУЭБ МВД. К заранее оговоренному сроку мужчина деньги не вернул, и дочь полковника пригрозила "повлиять через отца". Подозреваемый решил действовать на опережение и убил Новосельцева.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новосельцева убили в бале в поселении Десеновское Новой Москвы. Тело с ножевыми порезами и гематомами обнаружила дочь погибшего 25 октября. Следы крови экс-замглавы ГУЭБ МВД были в нескольких комнатах домовладения.

В 2002 году Новосельцев расследовал экономические мотивы в деле об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Преступников нашли и осудили.

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