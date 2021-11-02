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Три региона допустили продление периода нерабочих дней

14:00
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Решения будут принимать с учетом конкретной ситуации

В трех субъектах Российской Федерации не исключают продление режима нерабочих дней после 7 ноября.
Названы три условия для продления нерабочих дней в Москве

Глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что соответствующий вопрос будут обсуждать 6 ноября в ходе заседания регионального оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. Губернатор подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Коми напряженная, идет постоянный прирост заболевших. С другой стороны, нерабочие дни оказывают значительное негативное влияние на экономику региона.

Глава Амурской области Василий Орлов также подчеркнул необходимость  разорвать цепочки общения и снизить темпы распространения COVID-19. Он заявил, что решение о продлении или прекращении нерабочих дней будет принято с учетом ситуации.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, не исключил продление нерабочих дней, если не удастся "сбить" всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней до Нового года. Представитель Кремля подчеркнул, что следует полагаться только на официальную информацию.

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