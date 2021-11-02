Джонсон не стал отвечать на вопрос о потеплении отношений с Россией

"Да-да-да", сказал он

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил в беседе с ТАСС, что на прошлой неделе говорил с президентом России Владимиром Путиным.

"Да-да-да", - ответил британский политики на вопрос о возможности потепления в отношениях с Россией.

"Может быть, позже", - добавил он в ответ на просьбу полнее раскрыть свою мысль.

Телефонная беседа между Джонсоном и Путиным состоялась в прошлый понедельник. Лидеры обсудили двусторонние отношения, климатическую повестку, обстановку в Афганистане, иранскую ядерную программу и урегулирование внутриукраинского конфликта.

"Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты", - рассказали в пресс-службе Кремля.

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