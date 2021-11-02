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"Фальсификация и подлог": Прохор Шаляпин прокомментировал уголовное дело против своей матери

14:20
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Певец пообещал вместе с матерью бороться за справедливость

Певец Прохор Шаляпин во вторник, 2 ноября, заявил, что его мать не совершала вменяемых ей преступлений.
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По словам исполнителя, женщина "не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо". Мать, утверждает Шаляпин, не подписывала документов с больницей "на момент инцидента", а "бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня".

Артист объявил это фальсификацией и подлогом, пообещав "бороться за справедливость и правосудие".

Шаляпин также утверждает, что его мать сейчас находится на больничном из-за ухудшения состояния здоровья на фоне переживаний, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что мать певца Елену Колесникову обвиняют в получении взяток от осужденных. По версии следствия, женщина за определенную сумму выдавала справки о прохождении осужденными исправительных работ в больнице, хотя в реальности они наказание не отбывали.

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