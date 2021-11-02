"Фальсификация и подлог": Прохор Шаляпин прокомментировал уголовное дело против своей матери

Певец пообещал вместе с матерью бороться за справедливость

Певец Прохор Шаляпин во вторник, 2 ноября, заявил, что его мать не совершала вменяемых ей преступлений.

По словам исполнителя, женщина "не совершала преступлений, которые тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо". Мать, утверждает Шаляпин, не подписывала документов с больницей "на момент инцидента", а "бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через четыре дня".

Артист объявил это фальсификацией и подлогом, пообещав "бороться за справедливость и правосудие".

Шаляпин также утверждает, что его мать сейчас находится на больничном из-за ухудшения состояния здоровья на фоне переживаний, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что мать певца Елену Колесникову обвиняют в получении взяток от осужденных. По версии следствия, женщина за определенную сумму выдавала справки о прохождении осужденными исправительных работ в больнице, хотя в реальности они наказание не отбывали.

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