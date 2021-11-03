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Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 03 ноября 2021

Близнецов ждет великолепный день, а Львы смогут решить многие накопившиеся проблемы

Гороскоп на сегодня, 3 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Гармоничный день для решения коллективных задач, работы в команде, общения с начальством или подчиненными. Вместе получится создать мощный поток продуктивности под вашим предводительством.

Тельцы

Отличный период, в который великолепно сложится и важная беседа, и проведение конференции, и выступление на публике, и другие активности, связанные с реализацией краткосрочных целей.

Близнецы

Вселенная приготовила для вас великолепный день, когда ваши мысли удивительным образом начнут реализовываться. Приготовьтесь получать блага, о которых мечтали в последнее время.

Раки

Период подойдёт для общения с близкими, поиска интересных идей, работы с новыми сотрудниками. Вы примерите на себя роль наставника. Возможно, она вам даже понравится.

Львы

Вас ждёт благоприятный период, во время которого решатся многие накопившиеся проблемы. Вы обнаружите, что в ваших руках уже есть все инструменты для построения гармоничной жизни, осталось только грамотно их применить.

Девы

День окажется не самым успешным, особенно для решения командных задач. Звезды уверяют, что вы лучше справитесь в одиночку, так что пока рассчитывайте только на себя. Закрывайте рутинные вопросы.

Весы

Вы получите знаки Вселенной, которые подскажут, куда двигаться для достижения желаемого. Старайтесь видеть, слышать и воспринимать сердцем.

Скорпионы

С утра возникнет ощущение лёгкости и спокойствия, которое поможет на одном дыхании закрыть сложные задачи. Вы почувствуете прилив сил, направляющий к интересному периоду жизни.

Стрельцы

Сегодня вас ждёт полезная встреча или романтическое знакомство. Новый человек ворвётся в вашу жизнь неожиданно, принеся с собой много ценных приятных изменений.

Козероги

Прекрасное время для решения рабочих задач. Если вы давно находитесь в поиске инструментов или ответов на свои вопросы, сегодня наконец получите всё, о чём просили.

Водолеи

Впереди у вас хороший день, который принесёт массу полезных инсайтов. Записывайте мысли и стройте пошаговые стратегии их достижения.

Рыбы

День не сулит ничего хорошего, лучше посвятите его генеральной уборке дома или рабочего пространства. Заодно добавьте дизайнерских решений ради создания уютной атмосферы.

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