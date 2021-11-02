YouТube заблокировал официальный аккаунт СК Белоруссии

Восстановлению не подлежит
Компания Googlе заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии.
"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - говорится в сообщении американской компании.
На канал СК были подписаны около 24 тысяч подписчиков, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
При попытке открыть канал белорусского СК появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Официальный сайт sk.gov.by работает в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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