Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

У Дев день сложится хорошо, а Рыбы могут воплотить в жизнь любую идею

Гороскоп на сегодня, 5 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Неблагоприятный день, который принесёт разочарование в близких людях. Поэтому решайте появившиеся проблемы сами - старайтесь не возлагать больших надежд на ваше окружение.

Тельцы

Достаточно сложный период, способный сбить вас с пути. Но если настроитесь на позитив и не станете опускать руки, всё же получите желаемое. Вспомните, вы же уже сто раз так делали!

Близнецы

Вас ожидает неоднозначный день, наполненный негативными вибрациями. Дела, за которые возьметесь, вряд ли получится довести до конца. Так что позвольте себе перерыв в работе и отдыхайте с чистой совестью.

Раки

Сегодня достаточно благоприятный период, который поможет навести порядок во взаимоотношениях с людьми из вашего окружения. Получится договориться, расположить к себе, устранить разногласия.

Львы

Вас ожидает неблагополучный день, негативная энергия которого отразится на самочувствии, общении с семьёй, проблемах на работе. Старайтесь идти на компромиссы, не конфликтовать. И помните: все проходит.

Девы

День сложится хорошо. Вы получите ценные рекомендации от авторитетных людей, продвижение по карьерной лестнице, возможно, даже услышите признание в любви. Девы, наслаждайтесь!

Весы

Период сложностей и недопониманий. Не пытайтесь обманывать, скрывать свои чувства, высказывать критику. Но при этом не прогибайтесь под окружающих, оставайтесь собой — это главное.

Скорпионы

Интересное время для командной работы, поддержания семейных традиций, обновления гардероба, смены имиджа. Вселенная предлагает заручиться ее поддержкой и создать что-то новое.

Стрельцы

День принесёт вам несколько приятных новостей, связанных с семьёй, коллективом, творчеством. Получится реализовать нечто важное, что давно планировали.

Козероги

Прекрасное время для проведения семейного праздника, времяпровождения с детьми, мероприятий на природе и спортивных активностей. Не упускайте его!

Водолеи

Хороший день, направляющий в сторону творчества, любви, дома. Займитесь оформлением квартиры или созданием шедевров своими руками.

Рыбы

Вас ждет очень благоприятный день, наполненный отличными моментами и позитивными эмоциями. Если будете двигаться по плану, сумеете воплотить в реальность любую идею.

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