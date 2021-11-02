"Узнали из СМИ": Минкультуры об увольнении Боякова из МХАТ

Директор театра должен согласовать кандидатуру нового худрука
В Министерстве культуры России прокомментировали увольнение Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького.
"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ", - приводит сообщение пресс-службы ведомства RT.
Как добавили в Минкультуры, директор театра должен согласовать кандидатуру нового худрука.
"А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - уточнили в министерстве.
Ранее стало известно, что Бояков написал заявление об увольнении после предложения нового директора театра Владимира Кехмана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram