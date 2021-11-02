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Туман в Москве повторил рекорд 2009 года

14:36
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Это природное явление оказалось рекордно продолжительным

Туман, установившийся в столичном регионе во вторник, 2 ноября, повторил рекорд 2009 года по продолжительности. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Окутавший Москву густой туман сняли на видео

Специалист уточнила, что плотный туман, подобный сегодняшнему, наблюдался в городе в 2019 и в 2009 годах. По продолжительности он больше похож на туман в 2009 году, потому что тогда это явление сохранялось ночью, практически до 12 часов дня — как 2 ноября 2021 года.

В 2019 году продолжительность тумана была меньше, он держался не более шести часов. При этом тогда туман оказался таким же плотным, подчеркнула эксперт.

Позднякова рассказала, что продолжительность тумана зависит от высоты солнца, ускоряющего испарение влаги и рассеивание тумана, а также от усиления ветра.

В этот раз, по мнению эксперта, влияние оказали оба фактора повлияли: солнце начало прогревать землю, приземная температура начала повышаться, поэтому туман стал рассеиваться, сообщает РИА Новости.

Ранее спасатели из-за тумана рекомендовали не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, а пешеходам и автомобилистам — быть предельно внимательными на дорогах.

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