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Путин отметил энергичные меры России по защите лесов

14:41
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Президент России направил видеообращение к участникам климатического саммита ООН

Президент России Владимир Путин направил видеообращение к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН, в котором заявил, что страна принимает серьезные и энергичные меры для сохранения лесов.
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Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20 процентов всех мировых лесных массивов", - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, Россия совершенствует управление лесным хозяйством, увеличивает площади лесовосстановления, борется с незаконными рубками и лесными пожарами.

"Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию", - обратил внимание президент.

Путин также выразил надежду на то, что реализация этой декларации послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

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