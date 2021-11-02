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Путин рассказал о беспилотниках в российской армии

15:05
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Президент призвал и далее работать над беспилотной авиацией

На вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике, посвященного беспилотникам.
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Участники совещания обсуждают разработку новых моделей, оснащение вооруженных сил беспилотниками, технологии борьбы с такими механизмами. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у России в этой области "есть очень и очень хороший опыт и хорошие наработки".

Президент призвал и далее работать над беспилотной авиацией, применяя возможности искусственного интеллекта и других самых современных достижений техники и науки.

Глава государства напомнил, что дроны хорошо зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах и продемонстрировали, насколько могут быть опасны. В качестве примера Путин привел террористические атаки на российских военных в Сирии. При этом президент отметил, что ВСУ научились эффективно отражать подобные атаки.

Также в ходе совещания Владимир Путин призвал проанализировать ситуацию с применением беспилотников вблизи российской территории, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что украинские военные нанесли новые удары в Донбассе, три жителя Горловки получили тяжелые ранения. Очевидцы утверждают: ВСУ вновь применили беспилотник, что идет вразрез с положениями Минских соглашений.

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