При взрывах у больницы в Кабуле погибли не менее 19 человек

Прежде поступали данные о 15 жертвах
Как передает канал Al Jazeera, при взрывах возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана в квартале Вазир-Акбар-Хан в центре Кабула погибли как минимум 19 человек. Пострадали 43.
Прежде поступали данные о 15 погибших и 34 раненых.
В "Талибане" (запрещенное в России радикальное движение) заявили, что взрывы устроили боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).
Перестрелка между формированиями талибов и боевиками ИГ продолжалась около часа, в итоге члены ИГ были ликвидированы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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