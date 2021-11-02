При взрывах у больницы в Кабуле погибли не менее 19 человек

Прежде поступали данные о 15 жертвах

Как передает канал Al Jazeera, при взрывах возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана в квартале Вазир-Акбар-Хан в центре Кабула погибли как минимум 19 человек. Пострадали 43.

Прежде поступали данные о 15 погибших и 34 раненых.

В "Талибане" (запрещенное в России радикальное движение) заявили, что взрывы устроили боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).

Перестрелка между формированиями талибов и боевиками ИГ продолжалась около часа, в итоге члены ИГ были ликвидированы.

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