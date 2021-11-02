При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян

Также жертвами инцидента стали граждане Южного Судана

В столице Южного Судана Джубе во вторник произошло крушение грузового самолета. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек, в том числе двое граждан России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AP, среди погибших - пилот и члены экипажа. Помимо россиян, на борту находились граждане Южного Судана.

По данным местных СМИ, самолет рухнул сразу после вылета из Джубы, он направлялся в район Мабан. Причиной инцидента называют технические проблемы.

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