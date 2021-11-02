ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян

15:21
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Также жертвами инцидента стали граждане Южного Судана

В столице Южного Судана Джубе во вторник произошло крушение грузового самолета. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек, в том числе двое граждан России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AP, среди погибших - пилот и члены экипажа. Помимо россиян, на борту находились граждане Южного Судана.

По данным местных СМИ, самолет рухнул сразу после вылета из Джубы, он направлялся в район Мабан. Причиной инцидента называют технические проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
Последствия крушении самолета Ан-26 в Южном Судане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.