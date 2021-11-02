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Аналитики оценили ущерб российской экономике от нерабочих дней

15:20
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября окажет более мягкое воздействие на экономику, чем аналогичная мера в апреле 2020 года

Введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября окажет более мягкое воздействие на экономику, чем аналогичная мера в апреле 2020 года. К такому выводу пришли специалисты аналитического портала "СберИндекс".
Три региона допустили продление периода нерабочих дней

Эксперты указали, что благодаря росту потребления и благоприятному эффекту базы по итогам недели 25-31 октября расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с 2020 годом.

Если анализировать только период 28-31 октября (начало нерабочих дней в Москве и Московской области), падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели.

Для сравнения: падение этого показателя в первую неделю апреля 2020 года достигало 35% неделя к неделе. Соответственно, сейчас ущерб для экономики от нерабочих дней примерно в семь раз меньше.

В октябре расходы россиян на товары и услуги составили 4,523 трлн рублей, (+13,7% год к году). Это подразумевает замедление (-1,7% месяц к месяцу) с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен, отмечается в исследовании.

В реальном выражении спрос вернулся на уровень мая-июня 2021 года. По мнению аналитиков, на тот период приходился пик органического восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней 2020 года, сообщает агентство "Прайм".

Ранее финансисты выяснили, как период нерабочих дней скажется на доходах россиян. Более трети из опрошенных утверждают, что достаточно легко переживут период нерабочих дней в силу стабильности доходов. Финансовое будущее для 72% населения оценивается как относительно прозрачное.

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