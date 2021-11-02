Зеленский обсудил с Байденом Донбасс в Глазго

Лидеры встретились на конференции ООН по климату
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что обсудил ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго с американским коллегой Джо Байденом.
"Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине", - говорится в сообщении.
Других подробностей украинский лидер не привел.
Конференция в Глазго продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.
Ранее в ходе своего выступления Зеленский заявил, что международное сообщество не выполняет данные Украине гарантии безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram