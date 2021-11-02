Рейсы в Москву посадили в Ярославле из-за тумана в столице

В московских аэропортах задержаны или отменены более 200 рейсов

Четыре борта, которые направлялись в московские аэропорты Внуково и Жуковский, принял ярославский аэропорт Туношна. В столице с утра был густой туман. В воздушной гавани Ярославля сообщили, что к этому часу все рейсы отправлены по назначению.

"В аэропорту сели четыре борта: два борта авиакомпании "ЮТэйр" - Боинг 737-800 - направлялись во Внуково, один борт 737-800 авиакомпании "Победа" направлялся в аэропорт Жуковский, и ИЛ-76 МЧС России - также направлялся в Жуковский", - приводит РИА Новости слова представителя аэропорта Туношна.

Как стало известно ранее, из-за тумана в столице в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - более 200 рейсов задержаны или отменены. Около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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