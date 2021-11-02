Губернаторам дадут новое основание для роспуска заксобрания

Поправки предусматривает законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"

Руководитель региона в случае принятия соответствующих поправок в законодательство получит право распускать региональное законодательное собрание, если они примет противоречащий Конституции закон.

Как рассказал во вторник, 2 ноября, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" корректирует механизм ответственности региональных парламентов.

Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции России и это противоречие будет установлено судом, глава региона может принять решение о роспуске парламента, цитирует парламентария РИА Новости.

В сентябре стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Документ также содержит расширенный перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

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