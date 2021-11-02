Магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Там выявили грубые нарушения
Магазин "Улыбка радуги" на Ореховом бульваре в Москве может быть закрыт из-за нарушения мер профилактики коронавируса. В ходе проверки инспекторы выявили грубые нарушения.
В частности, посетителям и сотрудникам не измерялась температура, не использовались дезинфицирующие средства для уборки, а также не проводилось обеззараживание воздуха.
Теперь магазину может по решению суда грозить закрытие до 90 суток.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram