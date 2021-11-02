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Магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

15:42
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Там выявили грубые нарушения

Магазин "Улыбка радуги" на Ореховом бульваре в Москве может быть закрыт из-за нарушения мер профилактики коронавируса. В ходе проверки инспекторы выявили грубые нарушения.

В частности, посетителям и сотрудникам не измерялась температура, не использовались дезинфицирующие средства для уборки, а также не проводилось обеззараживание воздуха.

Теперь магазину может по решению суда грозить закрытие до 90 суток.

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