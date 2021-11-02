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В Госдуме назвали дату, когда решится вопрос продления нерабочих дней

16:02
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Решение может быть принято после анализа данных о влиянии этой меры на ситуацию с коронавирусом

Решение о продлении периода нерабочих дней на федеральном уровне может быть принято после анализа данных о влиянии этой меры на ситуацию с коронавирусом. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
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Депутат отметил, что с распространением штамма "дельта" инкубационный период заболевания сократился с шести-семи до двух-четырех дней. Соответственно, при начале периода нерабочих дней 30 октября первые показатели влияния этой меры появятся не раньше среды-четверга, уточнил Тумусов.

Парламентарий пояснил в интервью радио Sputnik, что показатели суточной заболеваемости за среду и четверг дадут возможность властям в 5 или 6 ноября принять решение о продлении нерабочих дней или об отказе от этой меры.

В Кремле ранее призвали не верить слухам о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября вплоть до Нового года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нужно ориентироваться на официальную информацию.

При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов обладают особыми полномочиями самостоятельно принимать решение в контексте своего субъект в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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