Данные о погибших в Судане россиянах не поступали в посольство России

Дипломаты выясняют обстоятельства происшествия

Посольство России в Судане пока не обладает информацией о россиянах на борту потерпевшего катастрофу Ан-26. Дипмиссия выясняет обстоятельства происшествия.

"Мы в курсе этой ситуации, но с нами никто не связывался, пока информации нет, были ли на борту граждане России", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

По данным агентства Associated Press, при крушении грузового самолета Ан-26 погибли пять человек, в том числе двое россиян. Лайнер компании Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Самолет направлялся в район Мабан на севере страны, на борту среди прочих грузов было и топливо.

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