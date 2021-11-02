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Много вопросов и мало ответов: что обсудили на климатическом саммите в Глазго

22:16
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Байден едва не уснул во время этой конференции по климату

Россия поддерживает принятие декларации климатического саммита в Глазго о защите лесов. Об этом заявил Владимир Путин в своём видеообращении к участникам форума. Президент подчеркнул, что сохранение природных экосистем - это одно из ключевых условий для решения глобальных экологических проблем. Пути выхода из кризиса мировые лидеры обсуждают уже второй день.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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