Много вопросов и мало ответов: что обсудили на климатическом саммите в Глазго

Байден едва не уснул во время этой конференции по климату
Россия поддерживает принятие декларации климатического саммита в Глазго о защите лесов. Об этом заявил Владимир Путин в своём видеообращении к участникам форума. Президент подчеркнул, что сохранение природных экосистем - это одно из ключевых условий для решения глобальных экологических проблем. Пути выхода из кризиса мировые лидеры обсуждают уже второй день.
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