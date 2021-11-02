Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

Прием заявок начнется в 2022 году

Операторы такси в Москве получат субсидии на покупку машин для перевозки инвалидов-колясочников, в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Он отметил, что городская субсидия покроет до 23% их стоимости. Прием заявок начнется в следующем году.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, в услугах адаптированных автомобилей нуждаются порядка 17 тысяч инвалидов-колясочников в Москве.

"Кроме них клиентами адаптированного такси станут горожане, временно утратившие способность к самостоятельному передвижению, а также колясочники, приезжающие в Москву на лечение, в туристических целях или по личным делам", - добавили в пресс-службе.

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