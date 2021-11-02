ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

16:51
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Прием заявок начнется в 2022 году

Операторы такси в Москве получат субсидии на покупку машин для перевозки инвалидов-колясочников, в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Он отметил, что городская субсидия покроет до 23% их стоимости. Прием заявок начнется в следующем году.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, в услугах адаптированных автомобилей нуждаются порядка 17 тысяч инвалидов-колясочников в Москве.

"Кроме них клиентами адаптированного такси станут горожане, временно утратившие способность к самостоятельному передвижению, а также колясочники, приезжающие в Москву на лечение, в туристических целях или по личным делам", - добавили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Такси для перевозки инвалидов-колясочников
Такси для перевозки инвалидов-колясочников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.