Названы причины давления Зеленского на Медведчука

О деле высказались европейские депутаты

На Украине лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку избрали новую меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене. Она будет действовать до конца года. При этом депутат до 7 декабря останется под домашним арестом по второму делу - о содействии деятельности террористических организаций. Политик назвал новое решение суда незаконным и безосновательным, а то, что вменяется ему в вину - фальсификацией украинских спецслужб.

Украинский оппозиционер Виктор Медведчук продолжит находится под домашним арестом. Несмотря на то, что киевский суд во вторник освободил политика под личное обязательство. Медведчук является фигурантом двух уголовных дел - о госизмене и хищении национальных ресурсов. И по второму из них мера пресечения в виде домашнего ареста пока остаётся неизменной.

По словам политика, на суд давит лично президент Владимир Зеленский, устраивая политические репрессии. Вопросы к мотивам преследования, как оказалось, есть и у депутатов европейского парламента, которые приехали в Киев и перед судом побывали у Медведчука.

"Я занимаюсь юридической практикой больше десяти лет. То, что власть делает по отношению к Виктору Медведчуку, является смехотворным. Это не закон, это политика. Это преследование человека, который имеет другую точку зрения", - заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Кра.

Виктор Медведчук - один из немногих украинских политиков, кто открыто выступает за мирное урегулирование конфликта в Донбассе и налаживание отношений с Россией.

"Я хочу напомнить, что Медведчук помог освободить полторы тысячи военнопленных. Медведчук, Бойко и Рабинович договорились с Москвой про цену на газ в 185 долларов. И предлагали покупать его напрямую, а не втридорога через посредников. Не может политическая борьба быть важнее, чем защита от холодных домов, космических цен в платёжках, пандемии и войны", - рассказала депутат ВРУ от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская.

Вопрос будущей зимы в этом году для Украины встаёт как никогда остро. Страна сама отказалась закупать в России не только газ, но ещё и электричество, и уголь. А теперь в разгар энергетического кризиса в Европе пытается хоть где-то найти дефицитные ресурсы, но пока безуспешно. Эксперты прогнозируют веерные отключения электроэнергии и новые повышения тарифов на газ.

"Подписали меморандум с Международным валютным фондом и получили рыночную стоимость газа. Теперь мы платим по 1600 в зависимости от спота. Шикарная тема", - отметил политолог Александр Лазарев.

Но денег на то, чтобы платить, уже нет. И речь не только о беднеющем населении, а о самом государстве. Верховная Рада во вторник утвердила в первом чтении бюджет на следующий год. Жить предлагается за счёт радикального увеличения госдолга.

"Я хочу, чтобы вы просто вдумались. За прошлый год и 8 месяцев этого года долг государства увеличился на 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Куда вы нас вгоняете?" - говорит Юлия Тимошенко.

Как результат - понижаются выплаты по безработице и на уже несколько лет подряд заморожен прожиточный минимум. Зато на армию и содержание госаппарата предусмотрено щедрое финансирование. И достаётся оно, как правило, одним и тем же людям. Ещё несколько лет назад на Украине гремел громкий коррупционный скандал по делу Свинарчуков. Одним из фигурантов был предприниматель Виталий Жуков, признанный виновным в хищении 7 млн гривен. А теперь его компания снова получила лакомые заказы от Укроборонпрома. А бывший радикал и экстремист Дмитрий Ярош назначен советником главкома Вооружённых сил Украины.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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