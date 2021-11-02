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Жителей столицы ожидает потепление после туманного дня

16:20
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Возможен небольшой дождь

Туман в Москве продержится до вечера, а вслед за ним придет потепление. По данным руководителя группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александра Ганьшина, возможен небольшой дождь.
Туман в Москве повторил рекорд 2009 года

"По данным сервиса "Яндекс.Погода"… туман продержится в Москве до второй половины дня. Уже завтра, 3 ноября, ожидается потепление до 9˚C и небольшой дождь", - приводит слова метеоролога пресс-служба сервиса.

Опустившийся на Москву туман обычно возникает в тихую ясную погоду. Днем земля нагревается, а ночью резко охлаждается. В таких условиях водяной пар конденсируется в приземном слое воздуха, пояснил эксперт.

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