Собянин утвердил реализацию проекта реконструкции кинотеатра "Полярный"

Здание морально и физически устарело
На реконструкцию кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове столичным правительством выделено 49 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Решение о реконструкции было принято мэром после многочисленных обращений жителей района, а также депутатов Московской городской думы.
"Морально и физически устаревшее здание кинотеатра было закрыто в 2008 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
После реконструкции "Полярный" станет современным культурно-досуговым центром. На следующий год запланирована разработка проектно-сметной документации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram