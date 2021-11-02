Собянин утвердил реализацию проекта реконструкции кинотеатра "Полярный"

Здание морально и физически устарело

На реконструкцию кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове столичным правительством выделено 49 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение о реконструкции было принято мэром после многочисленных обращений жителей района, а также депутатов Московской городской думы.

"Морально и физически устаревшее здание кинотеатра было закрыто в 2008 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

После реконструкции "Полярный" станет современным культурно-досуговым центром. На следующий год запланирована разработка проектно-сметной документации.

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